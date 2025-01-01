Для спасения молодых деревьев в Прикамье начали вырубать старые и малоценные Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае стартовали мероприятия по уходу за молодняками лесных насаждений посредством рубок. На площади в 126,4 га уже выполнены определенные объёмы работ, сообщили в Минприроды Пермского края.

Рубки ухода за молодняком представляют собой комплекс мер, направленных на оптимизацию условий для роста и развития наиболее ценных пород деревьев. Их главная задача — формирование высококачественных и продуктивных лесных массивов.

Данный вид рубок подразделяется на два основных типа: осветление и прочистка.

Осветление направлено на улучшение породного состава и стимуляцию роста главных лесообразующих пород. Проводится в древостоях, возраст которых не превышает 5, 10 или 20 лет, в зависимости от конкретной породы.

Прочистка, в свою очередь, выполняется после осветления в молодняках в возрасте до 10, 20 или 40 лет. Её цель — создать более благоприятные условия для роста и оптимизировать размещение деревьев основной породы на занимаемой территории.

Эти работы осуществляются в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» (часть нацпроекта «Экология»).

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