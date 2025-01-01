За неделю в Перми в ДТП пострадали 12 человек В том числе двое детей Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

С 21 по 27 июля 2025 года в Перми зафиксировано 11 аварий на дорогах, в результате которых 12 человек (включая двоих детей) получили ранения различной степени тяжести.

За период выявлено 45 случаев управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. Из них 23 человека находились в состоянии алкогольного опьянения, 16 отказались от медицинского освидетельствования, а шесть водителей повторно управляли автомобилем нетрезвыми.

Зафиксировано 64 случая управления транспортным средством лицами, не имеющими водительских прав. Выявлено 16 нарушений, связанных с выездом на встречную полосу движения. В 91 случае водители не уступили дорогу пешеходам. Пешеходы нарушили ПДД 84 раза.

Госавтоинспекция обращается к жителям и гостям города с настоятельным призывом соблюдать Правила дорожного движения, проявлять заботу о собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

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