Продажи космической продукции пермского «Протона-ПМ» составили 4,3% от общего объёма План выполнен на 97,1% Поделиться Твитнуть

АО «Протон-ПМ» представило отчёт о результатах деятельности за 2024 год, из которого следует, что предприятие достигло 86,4% от запланированного объема производства, реализовав продукции на 9,066 млрд руб. В сравнении с предыдущим годом, объем реализации увеличился на 34,1%. В структуре продаж компании космическая тематика, определяемая как приоритетное направление, заняла 4,3% (план выполнен на 97,1%). Производство компонентов жидкостных ракетных двигателей, являющихся ключевой продукцией, выполнено на 82,6% от плана, и их доля в общем объёме продаж составила 75,7%. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По направлению продаж продукции и услуг для предприятий Пермского моторостроительного комплекса план перевыполнен на 121,5%, доля этого сегмента в общем объёме продаж составила 15,5%. Поставка деталей и комплектующих для авиационных двигателей и газотурбинных установок продемонстрировала выполнение плана на 142,2%. Кроме того, «Протон-ПМ» осуществил отгрузку одной газотурбинной электростанции «Урал-6000», полностью выполнив план по этому направлению.

АО «Протон-ПМ» входит в состав АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос», а производственные мощности предприятия расположены в Перми. В настоящее время «Протон-ПМ» является одним из ведущих предприятий российской космической промышленности, специализируясь на изготовлении ракетных двигателей и их компонентов. Помимо этого, предприятие выпускает продукцию для авиационного двигателестроения и топливно-энергетического комплекса. Ранее компания обнародовала финансовые показатели за 2024 год, согласно которым впервые за несколько лет была получена чистая прибыль в размере 20,76 млн руб. (в 2023 году был зафиксирован убыток в 872,9 млн руб.). В годовом отчете указано, что плановый убыток на 2024 год составлял 790 млн руб.

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