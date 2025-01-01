В Прикамье из-за перестрелки один человек оказался в коме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В прикамских Березниках произошла перестрелка с применением огнестрельного оружия. В результате инцидента один человек оказался в коме, а другой был срочно госпитализирован.

Со слов очевидцев, всё случилось на улице 30 лет Победы, сообщает телеграм-канал «ЧП Березники».

Правоохранительные органы уже начали расследование обстоятельств произошедшего, добавляет ВЕТТА.





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