В Пермском крае спрос на услуги флористов вырос в 2,5 раза Их зарплаты в среднем по России выросли на 13% за квартал Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в 2,5 раза вырос спрос на услуги флористов. Об этом сообщают «Авито Услуги».

Так, количество запросов на услуги декораторов цветов в нашем регионе увеличилось на 76%. Эти специалисты создают цветочные композиции, оформляют торжественные мероприятия, интерьеры коммерческих объектов, а также занимаются подбором растений и декоративных элементов. Во втором квартале 2025 года стоимость их услуг стартовала от 2 тыс. руб.

Интерес к услугам флористов возрос в 2,5 раза. Средняя стоимость услуг в Прикамье составляет от 5 тыс. руб. Интерес к флористике и оформлению пространств растет в преддверии сезона свадеб и летних мероприятий, отмечает Александр Семочкин, руководитель категории «Домашние и деловые услуги» "Авито Услуг".

Начинающий флорист в России с опытом работы 1-3 года зарабатывает 53,7 тыс. руб., заработная плата выросла на 13% за квартал.

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