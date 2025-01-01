Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Журналистка Аника Рик приглашает увидеть Пермь глазами Саши Жунёва Состоятся две прогулки-реконструкции «Улица Жунёва» в поддержку книги о художнике Поделиться Твитнуть

Журналистка Аника Рик (Анна Жунёва) проведёт две авторские экскурсии в поддержку издания книги «Александр Жунёв. Книга нехудожника» (16+). Как уже рассказывал «Новый компаньон», издание готовит Институт исследования стрит-арта (Санкт-Петербург).

Для сбора средств на издание объявлена краудфандинговая кампания на платформе Boomstarter. Среди форм поддержки проекта – предзаказ книги, покупка других изданий Института исследования стрит-арта, заказ открыток с репродукциями работ Жунёва и другие возможности, в том числе участие в экскурсиях по стрит-арт объектам в Перми и Санкт-Петербурге.

Прогулки «Улица Жунёва» (12+) состоятся 6 августа в 19:00 и 15 августа в 18:30. Их автор – хранительница наследия Александра Жунёва, бывшая до его смерти в 2018 году его женой, – даст возможность пройти по следам работ Саши.

В программе экскурсии:

- Прогулка по стрит-арт-призракам Перми: даже там, где работы Александра Жунёва давно закрашены, они оживут в рассказах Аники Рик и на архивных фотографиях. Экскурсанты увидят город таким, каким его видел художник.

- Истории: как рождался скандальный «Гагарин», какие идеи Жунёва так и остались в эскизах, и где искать уцелевшие артефакты, которые уже не замечают прохожие.

На странице проекта на Boomstarter в понедельник, 28 июля, появятся два отдельных лота – на каждую дату. Стоимость участия – 1 тыс. руб., группа – всего 20 человек. Собранные деньги пойдут в фонд издания масштабного исследования творчества одного из самых ярких представителей российской стрит-арт-сцены.

Институт исследования стрит-арта планирует собрать 960 тыс. руб. На момент публикации было собрано 25,5 тыс. руб.

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