Ввод частных домов в Прикамье увеличился на 2,3% в 2025 году На учёт поставлено более 4,5 тысячи домовладений Поделиться Твитнуть



Игорь Катаев

За первое полугодие 2025 года в Прикамье на кадастровый учёт поставлено 4582 жилых частных дома общей площадью 602 891 кв. м. Как отмечает краевое Управление Росреестра, регион сохраняет положительную динамику по вводу такого вида жилья — ввод увеличился на 2,3% относительно того же периода прошлого года.

В июне этого года на учёт поставлено 636 домовладений, что на 2,9% больше, чем в прошлом месяце.





Лидерами по постановке на кадастровый учёт стали Пермский округ — 228 домов общей площадью 23 966 кв. м, Пермь — 64 дома общей площадью 10 478 кв. м, Краснокамский округ — 53 дома общей площадью 5638 кв. м, Добрянский округ — 41 дом, 4729 кв. м, Березники, где построено 34 дома общей площадью 3574 кв. м.





Напомним, с 1 марта 2025 года в России эксплуатировать здания, сооружения, жилые дома можно только после постановки объекта на кадастровый учёт и регистрации права собственности.





«Если права не оформлены, то нельзя будет подключить дом к коммуникациям, таким как газ, электричество или вода», — отметили в Росреестре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.