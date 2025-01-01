Пермь сковали пробки в девять баллов Отставание маршрутов составляет более 15 минут Поделиться Твитнуть

Фото: скрин "Яндекс Карт"

Вечером 25 июля в Перми на многих улицах образовались пробки. По данным «Яндекс Карт», движение затруднено на улицах Попова, Куйбышева, Героев Хасана, Пушкина, Ленина, Борчанинова, Плеханова, Окулова, Локомотивной и Комсомольском проспекте.

Особенно загруженным является Индустриальный район — пробки сковали улицы Стахановская, Советской Армии, Свиязева, Рязанская, Карпинского, Леонова. Пробка на ш. Космонавтов растянулась от пересечения с ул. Плеханова до ТЦ «Планета». Отмечается, что на пересечении ш. Космонавтов и ул. 1-й Ипподромной случилось ДТП в сторону Западного обхода.





Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, отставание маршрутов составляет более 15 минут. В ведомстве призвали всех пермяков ориентироваться на расписание в режиме реального времени.





«Новый компаньон» также писал, что 25 июля пермяки встали в пробку у Чусовского моста — причиной многокилометрового затора стало ДТП.

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