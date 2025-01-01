Из-за ДТП на Чусовском мосту в Перми образовалась длинная пробка Столкнулись три автомобиля Поделиться Твитнуть

Фото: скрин "Яндекс Карт"

В пятницу, 25 июля, в Перми перед Чусовским мостом образовалась длинная пробка. Согласно данным «Яндекс карт», 5-километровый затор растянулся от Восточного обхода до Соликамского тракта, не доезжая до отворота на ул. Корсуньскую.

На самом Чусовском мосту движение относительно свободное — участок на «Яндекс Картах» подсвечен жёлтым цветом. После проезда моста затора нет. При этом информации о том, что могло послужить причиной пробки, на картах нет.





Очевидцы сообщили «Новому компаньону», что причиной многокилометрового затора стало ДТП на Чусовском мосту, в сторону д. Пальники, — столкнулись три автомобиля. В настоящее время легковушки оттащили с дороги, движение постепенно восстанавливается.





Неделю назад «Новый компаньон» писал, что так же у Чусовского моста скопилась 4-километровая пробка , однако в геосервисах не были указаны причины затора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.