Пермская художественная галерея ищет администратора в новое здание Окончание строительства ожидается в 2025 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея» объявила о наборе сотрудников на должность администратора. Работа предлагается в новом здании, строящемся на «Заводе Шпагина». Соискателям предлагают зарплату от 22,6 до 33,4 тыс. руб. в месяц.

«Пермская галерея приглашает в свою команду ответственных и активных администраторов, готовых заботиться о посетителях и сотрудниках. В 2025 году планируется окончание строительства нового четырёхэтажного здания на территории культурного кластера «Завод Шпагина» (ул. Советская, 1)», — сообщается в вакансии.

Работодатель предлагает полную занятость с гибким графиком работы. В обязанности сотрудников войдут встреча гостей, информирование о правилах и услугах, решение конфликтных ситуаций, организация слаженной работы коллектива, контроль билетов, подготовка к открытию и закрытию, работа с отзывами и поддержание имиджа.

Отмечается, что общая площадь будущей галереи превысит 20 тыс. кв. м. Помимо 15 постоянных экспозиций, в здании разместят библиотеку, образовательный центр, научный архив, фондохранилище, реставрационные мастерские и мультимедийный зал.

В июне галерея провела финисаж выставки «Николай Неврев. «Большой выигрыш»: номинал удачи пореформенной эпохи» (6+) на временной площадке завода «Телта», завершив выставочный проект «От реставрации к интерпретации». Новые выставочные проекты здесь больше не планируются, галерея готовится к переезду, однако точные сроки не называются.

«Новый компаньон» писал, что летом Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на реализацию четвёртого этапа строительства нового здания художественной галереи в Перми. Он включает устройство сетей и инженерно-технического обеспечения на площади 21,6 тыс. кв. м.

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