Алёна Бронникова Экспертиза одобрила четвёртый этап строительства нового здания галереи в Перми Площадку оборудуют наружным освещением Поделиться Твитнуть

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на реализацию четвёртого этапа строительства нового здания художественной галереи в Перми. Он включает устройство сетей и инженерно-технического обеспечения на площади 21,6 тыс. кв. м.

Согласно сведениям, опубликованным в акте ГИКЭ, граница проектирования располагается в границах объектов культурного наследия: достопримечательное место «Егошихинский медеплавильный завод», достопримечательное место «Егошихинский медеплавильный завод, поселение», «Корпус производственных железнодорожных мастерских», «Здание, где в Главных железнодорожных мастерских Уральской горнозаводской дороги служил В.Г. Короленко» и «Вокзал железнодорожный станции Пермь I».

В рамках четвёртого этапа запланировано выполнение работ по устройству наружного освещения территории завода Шпагина. Работы выполняются в два этапа: подготовительный и основной. В состав работ основного периода входит монтаж 59 опор освещения и светильников, 10 фасадных светильников, пяти мачт освещения на железобетонных фундаментах, 18 светильников на мачтах и укладка кабельных линий.

Фото: проектная документация / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия подрядчик не должен применять инструменты и механизмы с вибрационным и ударным действием, жечь мусор, заправлять транспорт и захламлять территорию. Складирование материалов и оборудования и размещение бытовок и биотуалетов необходимо предусмотреть на отведённой территории, также нужно уведомить всех работников о наличии объектов культурного наследия, и все работы производить в строгом соответствии с проектом.

В июне Пермская художественная галерея на временной площадке завода «Телта» провела финисаж выставки «Николай Неврев. «Большой выигрыш»: номинал удачи пореформенной эпохи» (6+), завершив выставочный проект «От реставрации к интерпретации». Сейчас помещение по ул. Окулова, 75 закрыто для посещений. Руководство не планирует новые выставочные проекты на этой площадке, учреждение планирует заняться подготовкой коллекции к переезду на «Завод Шпагина». Точные сроки переезда в новое здание оставались на тот момент неизвестными.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.