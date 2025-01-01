Алёна Бронникова В Прикамье объявлено штормовое предупреждение В пятницу и субботу в крае возможны сильные ливни Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение. На регион 25 и 26 июля обрушатся сильные ливни. Жителей региона призывают быть внимательными и осторожными.

«По данным Пермского ЦГМС, сегодня, в ближайшие один-три часа, и в течение завтрашнего дня местами по краю ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь. Будь внимателен и осторожен. При необходимости звони 112», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в субботу, 26 июля, на территории Прикамья ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, в восточной части региона — ливень. Ветер будет северной, северо-восточной четверти, ночью — 6-11 м/с, днём — 8-13 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +9…+14°, днём поднимется до +13…+18°. На западе может потеплеть до +23°.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.