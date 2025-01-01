В Прикамье 26 июля местами пройдёт сильный дождь В МЧС напомнили о мерах предосторожности Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В субботу, 26 июля, в Пермском крае местами пройдёт сильный дождь. Об этом сообщает краевое МЧС с учётом данных Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС».

Согласно прогнозу, 26 июля будет облачная погода с прояснениями, местами кратковременный, а по востоку сильный дождь. Ветер северный, северо-восточный, ночью 6-11 м/с, днём 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 9…14°, днём 13…18°, по западу столбик термометра дойдёт до 23°.





«Ожидаются метеорологические условия, благоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере», — добавили в МЧС.





В региональном МЧС сообщили, что в этот день возможны обрывы ЛЭП, аварии на системах ЖКХ, ДТП и пробки.





Ведомство рекомендует не стоять рядом с ЛЭП, при авариях на сетях обесточить электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности. Водителям следует выбирать безопасную скорость и дистанцию, резко не тормозить и не маневрировать.

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