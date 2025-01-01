В Перми по решению суда приостановили работу кафе «Суперленд» Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в работе общепита Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индустриальный районный суд 24 июля вынес решение о приостановлении деятельности кафе «Суперленд», которое расположено по ш. Космонавтов, 162б. Причиной стало игнорирование элементарных санитарных норм, создавшее реальную угрозу для здоровья и жизни горожан. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Ранее сотрудники Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю провели в здании общепита проверку и зафиксировали в деятельности кафе систематическое пренебрежение требованиями безопасности организации питания. Например, на яйца, мясные изделия и фрукты не было никаких сопроводительных документов. Поэтому их происхождение, как и качество, было под вопросом. Сырьё транспортировалось через зону готовых закусок, а сырое мясо и готовая к употреблению еда лежали в одном холодильнике: в этом случае создаются идеальные условия для размножения опасных бактерий.

Кроме того, у 70% проверенных сотрудников (а это семь человек из 10) в личных медкнижках не было отметок о проведении обязательных профилактических прививок — в частности, против кори, дифтерии, вирусного гепатита А.

Проверка также показала, что готовые блюда продавали не в день их приготовления, а условия и сроки годности продуктов нарушались.

Владелица кафе не явилась на судебное заседание, и суд признал её виновной по ст. 6.6 КоАП РФ — «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

В итоге суд решил приостановить деятельность кафе «Суперленд» на 20 суток. Хозяйка заведения может обжаловать это решение в течение 10 дней.

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