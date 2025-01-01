Алёна Бронникова Обслуживание кольцевого маршрута № 82 в Перми оценили в 149 млн рублей С перевозчиком заключат договор на пять лет Поделиться Твитнуть

Фото: конкурсная документация / ЕИС "Закупки"

Городское управление транспорта ищет подрядчика на обслуживание автобусного кольцевого маршрута № 82 «Улица Ушинского — Улица 1905 года» в Перми. С перевозчиком планируется заключить контракт на пять лет, до октября 2030 года.

По данным госзакупок, начальная цена контракта составляет 149,4 млн руб. Исполнителя определят 6 августа.

Протяжённость всего пути составляет 24,6 км. Маршрут будет обслуживаться автобусами малого класса. В летний период перевозчик должен будет обеспечить выполнение 23-27 рейсов в зависимости от дней недели, в зимний — 26-36 рейсов. Максимальное количество транспортных средств в будни — четыре, в выходные и праздничные дни — три единицы.

Новый маршрут № 82 в Перми по Мотовилихинскому району был запущен зимой 2025 года. Автобусы курсируют по улицам: Гашкова, Целинной, Кузнецкой, Огородникова, Мостовой, площади Восстания, Славянова, Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Хрустальной, КИМ, Ивановской, 1905 года, Соликамской и Кирпичной.

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