Алёна Бронникова Пермь вошла в число лидеров по падению объёма продаж новостроек среди мегаполисов За год количество сделок в краевой столице снизилось на 67% Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

По итогам июня на российском рынке новостроек за год было зафиксировано падение продаж, выручки застройщиков и доли сделок с ипотекой. Среди городов-миллионеров и ведущих регионов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, сильнее всего продажи сократились в Перми и Рязанской области.

Как сообщает ЕРЗ со ссылкой на данные портала Dataflat, количество зарегистрированных Росреестром розничных сделок с квартирами и апартаментами по договорам долевого участия и уступкам в Перми снизилось на 67%, с 1,1 тыс. до 381. Пермь также оказалась лидером по росту цены за лот — показатель вырос на 20%, с 6,3 до 7,6 млн руб.

В сравнении с данными за прошлый год, в июне 2025 года в Перми на 66% снизился объём продаж в квадратных метрах (с 53,6 до 18,4 тыс. кв. м), выручка упала на 61% (с 7,4 до 2,9 млрд руб.), доля ипотеки в сделках — на 23% (с 94 до 71%). Средняя площадь квартир при этом увеличилась на 6% (с 45,9 до 48,4 кв. м), а «квадрат» в среднем подорожал на 14% (с 138,4 до 157,2 тыс. руб.).

В целом падение выручки девелоперов отмечалось во всех вошедших в исследование городах и регионах. Пермь и Рязанская область оказались лидерами по данному показателю.

Ранее «Новый компаньон» писал, что общий объём недвижимости, выставленной на продажу на первичном рынке жилья Перми за полгода, сократился на 59% по сравнению с периодом январь-июнь 2024 года. Общая площадь выставленных на продажу лотов увеличилась на 11,5%.

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