Объём предложения новых квартир в Перми сократился на 59% В июле средняя цена квадратного метра достигла 160,5 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным аналитического ресурса «Объектив.РФ», общий объём недвижимости, выставленной на продажу на первичном рынке жилья Перми за первые шесть месяцев 2025 года, составил 1799 квартир, что соответствует 82 240 кв. м. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года было представлено 2987 лотов (131 065 кв. м). Это означает, что в первой половине 2025 года объём предложения сократился на 59% по сравнению с предыдущим годом.

На сегодняшний день общий объём экспозиции на рынке первичной недвижимости Перми превышает 542 тыс. кв. м, что соответствует 10 621 объекту. За первые шесть месяцев 2025 года общая площадь выставленных на продажу лотов увеличилась на 11,5%.

С начала 2025 года на первичном рынке недвижимости Перми было реализовано более 3459 квартир по договорам долевого участия, уступки прав требования и купли-продажи. Средний ежемесячный объём продаж составил 576 объектов. При текущем объёме нереализованных квартир (13 328 шт.) потребуется около двух лет для продажи всего первичного жилья в строящихся и готовых объектах. Важно отметить, что доля сделок по договорам купли-продажи (реализация остатков в сданных домах) в общих продажах первичного жилья в Перми составляет 15% за первые шесть месяцев 2025 года.

По мнению экспертов, говорить о перенасыщении рынка новостроек в Перми пока преждевременно, если текущие темпы продаж сохранятся во второй половине 2025 года.

По словам Алексея Скоробогача, директора аналитического центра «КД-Консалтинг» и эксперта сервиса «Объектив.РФ» в Перми, пока рано говорить о глобальном избытке предложения на первичном рынке недвижимости. Он отмечает увеличение доли нереализованных квартир после завершения строительства. Некоторые застройщики временно приостанавливают вывод новых проектов на рынок, финансируя строительство за счет собственных средств, а затем переходят на проектное финансирование и объявляют о старте продаж. Есть случаи, когда застройщики намеренно увеличивают сроки сдачи объектов, чтобы успеть продать квартиры до окончания строительства.

В первом полугодии 2025 года в Перми начались продажи в 59 новых жилых комплексах и корпусах в ранее запущенных проектах. Наиболее популярными для строительства стали районы Свердловский (15 новых ЖК), Дзержинский (14), Орджоникидзевский (11) и Индустриальный (9).

В июле 2025 года средняя цена квадратного метра в Перми составила 160,5 тыс. руб.

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