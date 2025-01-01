В Колвинском лесничестве Прикамья оперативно потушили лесной пожар Его площадь составила 0,02 гектаров Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В четверг, 24 июля, в Колвинском лесничестве на территории Вишерского участкового лесничества произошёл лесной пожар — как сообщили в краевом минприроды, его первоначальная площадь составила 0,01 га.

Для оперативного устранения возгорания была высажена группа из пяти парашютистов-пожарных Ныробского отделения. Группа была высажена с помощью самолёта АН-2.

В итоге пожар был потушен. Перед устранением возгорания его площадь увеличилась до 0,02 га.





«Был разработан план ликвидации пожара, реализация которого была запланирована на утро следующего дня. 25 июля в 07:00 лесной пожар был полностью ликвидирован. Площадь, пройденная огнём, составила 0,02 га.», — отметили в ведомстве.





Минприроды напоминает: в случае обнаружения пожара о нём нужно сообщить в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.





Сохранять леса, по словам ведомства, помогает нацпроект «Экологическое благополучие».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.