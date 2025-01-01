Алёна Бронникова От укусов клещей в Пермском крае за неделю пострадали 719 жителей С начала сезона количество пострадавших превысило 25 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В медицинские учреждения Пермского края за неделю поступило 719 обращений от жителей по поводу укусов клещей, в их числе 63 ребёнка. По данным Роспотребнадзора, количество пострадавших от нападения клещей с начала сезона к 24 июля выросло до 25,6 тыс., из них 4,2 тыс. — дети.

Случаи присасывания клещей отмечены на всей территории региона. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в следующих районах: Пермский МО (3604 случая), Пермь (2702 случая) и Краснокамский городской округ (1692 случая).

В большинстве случаев укусы произошли после посещения леса — 57,2% от всех обращений, в 20,4% — на придомовой территории, в 20% — в садах и в 2,4% — в других местах.

Лабораторный анализ клещей, извлечённых из пострадавших, показал, что 53,4% из них заражены иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), 3,9% — моноцитарным эрлихиозом человека, 2,5% — клещевым вирусным энцефалитом, 0,8% — гранулоцитарным анаплазмозом.

Специалисты ведомства призвали жителей носить специальную защитную одежду, внимательно осматривать друг друга после пребывания в местах с густой травой и кустарниками, использовать репелленты для отпугивания клещей.

Неделей ранее количество пострадавших от клещей с начала сезона жителей Прикамья составляло 24,9 тыс. Из них 4,1 тыс. детей.

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