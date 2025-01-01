Число пострадавших от укусов клещей в Прикамье выросло почти до 25 тысяч человек 55% клещей оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом Поделиться Твитнуть

С начала текущего сезона медицинские учреждения Пермского края зарегистрировали 24 930 случаев обращений граждан в связи с укусами клещей, включая 4169 случаев у детей.

Зафиксированы случаи укусов клещей на всей территории региона.

Наибольшее количество обращений, связанных с присасыванием клещей, зарегистрировано в следующих районах: Пермский район (3549 случаев), город Пермь (2664), Краснокамский городской округ (1657), Добрянский городской округ (1547), городской округ Березники (1250) и Соликамский городской округ (1051).

На 29-й неделе сезона в 59,1% случаев укусы клещей произошли во время посещения леса, в 20% – в частных садах, в 18,5% – на приусадебных участках, и в 2,4% – в других местах.

Согласно результатам лабораторных анализов клещей, снятых с пострадавших на 29-й неделе, 55% оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), 3,4% – моноцитарным эрлихиозом человека, 2% – клещевым вирусным энцефалитом и 1% – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

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