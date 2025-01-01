Алёна Бронникова Проект реконструкции «Королёвских номеров» в Перми прошёл госэкспертизу В здании организуют экспозиционно-выставочное пространство Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на научно-проектную документацию по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия «Королёвские номера» (ул. Сибирская, 5 в Перми). Историческое здание в центре города известно тем, что в 1918 году в нём жил князь Михаил Романов, а в 1920-е годы останавливались поэты Владимир Маяковский и Владимир Луговской.

По результатам обследования состояние части здания было признано неудовлетворительным и аварийным. Для приведения конструкций в работоспособное техническое состояние проектом предусмотрен ремонт и усиление кирпичной кладки, реставрация фасадов, кровли, окон и дверей, восстановление утраченных элементов.

Внутри также будут обновлены полы, инженерные сети, лестницы и подоконники, выполнена перепланировка помещений. Кроме того, запланирован демонтаж пристроенных помещений, возведённых в нарушение требований охранного обязательства. Сметная стоимость всех работ в текущих ценах на второй квартал 2025 года составила 116,5 млн руб.

Основной целью реставрации является обеспечение исторической достоверности объекта. В качестве заданного периода принят облик здания 1910-1918 годов. После обновления в «Королёвских номерах» будет обустроено экспозиционно-выставочное пространство культурно-просветительского центра.

Напомним, научно-проектная документация по приспособлению к современному использованию объекта была подготовлена пермским ООО «Союз ПС». С компанией в июне прошлого года заключили контракт на 3,8 млн руб.

Трёхэтажное кирпичное здание с подвалом гостиницы «Королёвские номера» является образцом эклектики начала 20 века с использованием стилей барокко и модерн. Построено в 1907-1910 годах, в 1918 году муниципализировано, передано в ведение Пермского горкоммунхоза и в 1920-е годы было известно как «Гостиница № 1» или гостиница «Центральная». В годы Великой Отечественной войны здесь размещался штаб воинских формирований. В 1960-е гостиницу передали в ведение Пермского обкома КПСС, реконструировали под гостиницу, а в начале 1990-х передали под общежитие театра оперы и балета. В настоящее время здание не эксплуатируется.

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