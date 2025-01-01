Экс-чиновнице минздрава Прикамья Марине Баровой изменили приговор Ей назначили обязательные работы вместо реального срока Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Седьмой кассационный суд в Челябинске изменил приговор экс-начальнице финансово-хозяйственного управления (ФХУ) министерства здравоохранения Пермского края Марине Баровой. Реальный срок ей заменили на обязательные работы.

Ранее Барову осудили за превышение полномочий и превышение полномочий с причинением тяжких последствий.

Как сообщил изданию «Коммерсантъ-Прикамье» её адвокат Ильдар Салахиев, эти два эпизода кассационный суд переквалифицировал на ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Теперь экс-чиновница должна отработать 400 часов обязательных работ. Ранее в течение года Барова находилась в СИЗО, и в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности суд полностью освободил её от дальнейшего наказания.

Ранее «Новый компаньон» писал, что по решению Ленинского районного суда Перми Марину Барову приговорили к трём годам лишения свободы. После этого она попыталась обжаловать этот приговор в Седьмом кассационном суде.

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