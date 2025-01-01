Поставщики поддельных респираторов в пермские больницы не признали вину Поделиться Твитнуть

В понедельник, 12 мая, в Ленинском районном суде Перми с последним словом выступили Станислав Чалков, бенефициар челябинской компании «МедЛайт», и казанский предприниматель Демокрит Манелов. Подсудимые отрицают свою причастность к инкриминируемым им деяниям (поставка 600 тыс. поддельных респираторов в пермские больницы в пандемию). Об этом пишет Properm.ru.

Вердикт будет объявлен 30 мая.

Параллельно, в Советском суде Казани рассматривается дело Утрибека Мамажонова, который, по версии следствия, являлся непосредственным исполнителем заказа. Утверждается, что именно в его цеху изготавливались контрафактные изделия, которые затем выдавались за сертифицированную медицинскую продукцию.

Бизнесменов обвиняют в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации медицинских изделий — респираторов (ч. 2 ст. 238.1 УК РФ) при реализации государственного контракта, заключённого с Финансово-хозяйственным управлением (ФХУ) Минздрава Пермского края. Они должны были обеспечить поставку крупной партии респираторов для нужд Медрезерва.

Гособвинитель Екатерина Зубарева предложила суду назначить Чалкову наказание в виде 8,5 лет лишения свободы и штрафа 700 тыс. руб., а также лишить его права заниматься производством и реализацией медицинских изделий на 4 года. Для Манелова прокурор запросила 7,5 лет лишения свободы, штраф 600 тыс. руб. и запрет на занятие определённых должностей сроком на 3,5 года. Кроме того, обвиняемые должны солидарно возместить бюджету Пермского края 65 млн руб.

Ранее все они были признаны виновными в поставке контрафактных противочумных костюмов и шапочек «Шарлотта». Бывший директор ФХУ Марина Барова также была осуждена Ленинским районным судом и приговорена к трём годам лишения свободы. В настоящее время она пытается обжаловать этот приговор в Седьмом кассационном суде.

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