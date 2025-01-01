В вузах Прикамья 25 июля завершается приём заявлений на «бюджет» Подать заявление можно до 23:59 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В вузах Пермского края завершается приём заявлений на бюджетные места. Как сообщает краевой минобр, 25 июля считается финальным днём, когда абитуриенты с результатами ЕГЭ могут подать документы для обучения за счёт бюджета.

Подать заявления до конца дня можно в ПГГПУ на физическую культуру, лечебную физкультуру, дошкольное образование, английский язык и русский как иностранный, музыкальное образование, медиаобразование и культурологию (по два места на каждое направление), а также на логопеда и психолога (по четыре места).





Более 30 бюджетных мест представлено в ПГНИУ на направлении «Управление данными в экономике», где готовят аналитиков. Также можно получить педагогическое образование по химии и биологии (12 мест), картографии и географии и экологии (по 25 мест на каждое направление).





Бюджетные места есть и в Пермском аграрно-технологический университете им. Д.Н. Прянишникова. Выпускники могут получить образование в области агроинженерии, агрономии, агрохимии и агропочвоведении, ветеринарно-санитарной экспертизе или стать зоотехниками.





В минобре напомнили, что подать заявления можно в приёмной комиссии или онлайн на Госуслугах — сделать это необходимо до 23:59 по местному времени.

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