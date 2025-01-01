Свердловчане и москвичи присматриваются к недвижимости в Пермском крае Пермяков интересует Екатеринбург Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис «Яндекс Недвижимость» выяснил из каких регионов РФ проявляли интерес к квартирам в Пермском крае в первом полугодии 2025 года, а также куда стремились переехать сами пермяки.

Анализ данных показывает, что квартиры в Пермском крае, будь то новостройки или вторичное жильё, привлекают в основном местное население, составляющее 68,9% от общего числа интересующихся. На втором месте по интересу — жители Свердловской области с долей 15,7%. Также заметен интерес со стороны покупателей из Москвы и Московской области (5,4%) и Челябинской области (1,8%).

Сами пермяки в первой половине 2025 года чаще всего искали квартиры за пределами родного региона в Свердловской области (2,6% от общего интереса), Удмуртской Республике (2,2%) и Тюменской области (0,7%).

В целом по стране наибольший интерес покупатели проявляли к новостройкам и вторичному жилью в Москве и Московской области (6,1%), Республике Татарстан (5,8%), Свердловской области (5,8%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5,0%).

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