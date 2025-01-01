Благоустройство новой платной парковки на улице Попова в Перми оценили в 10 млн рублей Ранее участок не входил в зону платного паркинга Поделиться Твитнуть

МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» ищет подрядчика для выполнения работ по благоустройству новой плоскостной парковки в районе дома № 25 по ул. Попова. Как сообщается на сайте госзакупок, участок будет входить в зону № 201, размер платы составит 20 руб./ч.

Согласно схеме в приложении к техзаданию, речь идёт об участке перед ТЦ «Товары Прикамья» — вдоль ул. Попова. Указано, что после благоустройства в зоне появится 96 машино-мест.





Подрядчику предстоит отремонтировать и выровнять дорожное покрытие и тротуар вдоль парковки, установить бортовые камни, а также обустроить парковочные места, съезды и пешеходные подходы.





После проведения работ подрядчик должен восстановить газон и растения.





Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10 млн руб. Срок окончания подачи заявок — 4 августа. Все работы необходимо выполнить за 40 рабочих дней с даты заключения контракта. Контракт должен быть исполнен в течение 90 рабочих дней.

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