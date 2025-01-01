Число прилавков для продажи сельхозпродукции в Перми увеличилось до 115 Планируется открытие ещё 24-х Поделиться Твитнуть

фото: bublikhaus

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В Перми появилось пять новых мест для торговли фермерскими продуктами. Новые зоны торговли сознаны по адресам ул. Серпуховская, 6 и ул. Мильчакова, 22 (2 и 3 новых торговых места соответственно). Эта мера стала ответом на просьбу жителей микрорайона Плоский, высказанную главе города Эдуарду Соснину в ходе личной встречи.

В мэрии отметили, что на данный момент в городе функционирует 115 прилавков, расположенных в 29 точках во всех районах. В ближайшие два месяца планируется расширение сети на 24 прилавка в Дзержинском, Кировском и Свердловском районах, а также в поселке Новые Ляды в течение августа и сентября.

Ответственным за функционирование торговых прилавков является муниципальное учреждение «Пермский бизнес-инкубатор». Узнать подробности о порядке получения торгового места для реализации собственно выращенной продукции или собранных дикоросов можно по тел. 201-85-00. Торговые места предоставляются безвозмездно.

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