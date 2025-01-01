Расселены ещё два аварийных дома в Перми Здания расположены в Индустриальном и Кировском районах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми завершили расселение двух аварийных домов, расположенных в Индустриальном и Кировском районах. По информации от городского управления жилищных отношений, все жильцы, в зависимости от типа собственности, получили либо денежные выплаты, либо новое жильё.

Один из расселенных домов находился по ул. Карпинского, 126 и включал 10 квартир общей площадью 576,4 кв м, в которых проживали 37 человек. Второй дом, расположенный на ул. Макарова, 31а, имел 11 квартир общей площадью 497,4 кв. м, где проживали 24 человека.

В мэрии напомнили, что работа по расселению ветхого жилья осуществляется в рамках муниципальных и региональных программ, а также нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Жители Перми, нуждающиеся в консультациях по вопросам расселения и получения возмещения, могут обратиться в Управление жилищных отношений по тел.: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.

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