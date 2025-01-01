В Перми задерживаются авиарейсы в Сочи и Санкт-Петербург Прибытие самолётов из этих городов тоже откладывается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за новых угроз атак БПЛА на Сочи 25 июля задерживаются вылеты рейсов из аэропорта Перми в этот город.

С опозданием от двух до трёх часов вылетели утренние рейсы авиакомпаний «Победа» (ДР 366) и «Россия» (FV 6130).

Сейчас задержан вылет в Сочи из Перми дневного рейса ДР 362. Пока ориентировочно на час, до 16:15.

План «Ковёр», как сообщили в Росавиации, вводился в Сочи с часу ночи до 5 утра и с 6:20 до 8:20.

Также на час отложен вылет рейса СУ 2837 компании «Аэрофлот» в Санкт-Петербург. На онлайн-табло Большого Савино значится новое время отправления самолёта, в 18:50.

Напомним, ограничения на полёты вводились в Сочи и других городах юга России накануне. Это тоже вызвало задержки рейсов в пермском аэропорту.

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