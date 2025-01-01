Из-за атаки беспилотников в Перми задержаны авиарейсы до Сочи Данные отражены на онлайн-табло Большого Савино Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми наблюдаются сбои в расписании авиарейсов. Уже объявлено о задержках трёх рейсов из Сочи. Как следствие, задерживаются и обратные вылеты на курорт Краснодарского края.

По данным онлайн-табло пермского аэропорта, отправление рейса авиакомпании «Победа», запланированное на 5:50 утра, перенесено на 12:55. Аналогичная ситуация с рейсом авиакомпании «Россия» — вылет в 6:40 отложен до 13:05. Вечерний рейс авиакомпании Nordwind в Сочи, назначенный на 18:40, теперь запланирован на 0:15 следующего дня.

Причиной задержек называется атака украинских беспилотников в районе Сочи. Стоит отметить, что на этой неделе в Перми уже отмечались массовые задержки и отмены рейсов, но в направлении Москвы.

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