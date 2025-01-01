Ещё на четырёх дорогах Прикамья установят шериф-балки Они имитируют сигнальные огни патрульного автомобиля Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Четыре шериф-балки в ближайшее время будут установлены на опасных участках дорог Пермского края. По данным регионального Минтранса, они появятся на Восточном обходе, обходе Чернушки, ш. Космонавтов и трассе Кунгур—Соликамск—Горнозаводск.

Эта система, представляющая собой световые индикаторы красно-синей гаммы, имитирующие сигнальные огни патрульного автомобиля, предназначена для привлечения внимания водителей и повышения бдительности.

В министерстве напомнили, что в предыдущем году подобные шериф-балки были смонтированы на автодорогах Пермь—Усть-Качка (на двух отрезках), Кунгур—Соликамск и Кунгур—Соликамск—Усолье.

Кроме того, в текущем году на дорогах Прикамья планируется установить 1575 новых дорожных знаков. Их разместят на автотрассах Михино—Уинское, Уинское—Деменево, Куеда—Большая Уса.

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