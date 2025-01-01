Аукцион на строительство нового зала бокса в Прикамье признан несостоявшимся Объект должны возвести к 2027 году Поделиться Твитнуть

фото: pikisuperstar

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В Краснокамске не удалось выбрать подрядчика для разработки проекта и возведения нового боксерского зала. Аукцион признан несостоявшимся. Информация о проведении торгов размещалась на портале Госзакупок. Единственная поданная заявка не соответствовала установленным критериям.

Напомним, строительство запланировано на участке по ул. Большевистской, рядом с ФОК «Олимпийский». Начальная цена контракта составляла 98,4 млн руб.

Приступить к проектированию объекта подрядчик должен был с 1 сентября или со дня, следующего за днём заключения госконтракта, проект должен быть готов в течение 240 календарных дней, но не позднее 28 апреля 2026 года. Сроки строительства в техзадании указаны с 2026 по 2028 год, при этом, согласно графику выполнения основного этапа, строительно-монтажные работы должны быть выполнены в течение 270 календарных дней, до 23 января 2027 года, срок может быть скорректирован.

Зал будет предназначен для тренировочных занятий по боксу и кикбоксингу, связанных с физической культурой и оздоровительными мероприятиями. Площадь будущего одноэтажного здания ориентировочно составит 700 кв. м, объём — 5,9 тыс. куб. м. Объект будет рассчитан на посещение 30 человек в смену.

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