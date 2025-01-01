Алёна Бронникова Строительство зала для бокса в Краснокамске Прикамья оценили в 98 млн рублей Здание будет рассчитано на 30 человек в смену Поделиться Твитнуть

Фото: публичная кадастровая карта

Управление капитального строительства Прикамья ищет подрядчика для разработки проекта и возведения здания зала бокса в Краснокамске. Строительство запланировано на участке по ул. Большевистской, рядом с ФОК «Олимпийский». Начальная цена контракта составляет 98,4 млн руб. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Приступить к проектированию объекта подрядчик должен с 1 сентября или со дня, следующего за днём заключения госконтракта, проект должен быть готов в течение 240 календарных дней, но не позднее 28 апреля 2026 года. Сроки строительства в техзадании указаны с 2026 по 2028 год, при этом, согласно графику выполнения основного этапа, строительно-монтажные работы должны быть выполнены в течение 270 календарных дней, до 23 января 2027 года, срок может быть скорректирован.

Зал будет предназначен для тренировочных занятий по боксу и кикбоксингу, связанных с физической культурой и оздоровительными мероприятиями. Площадь будущего одноэтажного здания ориентировочно составит 700 кв. м, объём — 5,9 тыс. куб. м. Объект будет рассчитан на посещение 30 человек в смену.

Проектом необходимо предусмотреть помещения с постоянным пребыванием людей, освещение, водо-, электро- и теплоснабжение, на участке — площадки, дорожки, тротуары, газонное покрытие и озеленение, малые архитектурные формы. Площадь парковки составит около 500 кв. м.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 июля. Дата окончания рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 24 июля. Итоги подведут на следующий день. Срок окончания исполнения контракта 2 марта 2027 года. Источник финансирования — региональный бюджет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.