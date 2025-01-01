В Перми на Парковом продали здание с узкими окнами Объект реализован за 120 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми состоялась продажа здания телефонной станции, принадлежавшего ООО «Телеком-5» (дочерняя компания «Ростелекома»), вместе с земельным участком, расположенным по адресу ул. Подлесная, 45. Аукцион, проведенный на электронной платформе «Сбербанк-АСТ» 18 июня, определил победителя в борьбе за объект недвижимости площадью 4,8 тыс. кв. м и участок земли в 4,2 тыс. кв. м, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Информация о деталях торгов остаётся конфиденциальной, однако известно об участии двух претендентов. Единственное ценовое предложение в 120 млн руб. поступило от ООО «УДС» из Перми, которое и стало новым владельцем. Несмотря на смену собственника здания, согласно данным Росреестра, право собственности на земельный участок по-прежнему принадлежит ПАО «Ростелеком».

Здание, состоящее из пяти этажей, выставлялось на продажу в течение нескольких лет. По данным местных СМИ, в 2023 году его стоимость оценивалась в 90 млн руб., а впоследствии увеличилась до 95 млн руб. Объект включает шесть нежилых помещений различной площади: от 42 до 100 кв. м, а самое крупное — 4,5 тыс. кв. м. Целевое назначение земельного участка — размещение здания АТС.

Кабельная канализация «Ростелекома», расположенная на территории здания, не входит в состав приобретенного имущества. Кроме того, объект обременен договором аренды помещений между продавцом и «Ростелекомом» сроком на 19 месяцев.

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