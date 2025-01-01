В Пермском крае простились с участником СВО Маратом Ситдиковым Он погиб в июле этого года в ходе боевых действий Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Красновишерского округа

В Красновишерске 24 июля проводили в последний путь погибшего участника российской спецоперации, 47-летнего ефрейтора Марата Ситдикова. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

По данным властей, мужчина погиб 11 июля этого года при исполнении обязанностей военной службы. Военнослужащего похоронили с воинскими почестями на кладбище в Красновишерске.

В администрации округа выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Как писал ранее «Новый компаньон», 24 июля простились с ещё одним участником СВО из Прикамья — 57-летним Игорем Ратниковым из Оханска. Мужчина служил в звании младшего сержанта стрелком-помощником гранатометчика в составе воинской части. Он погиб в апреле 2025 года.

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