В Прикамье простились с погибшим на СВО 57-летним гранатометчиком Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Оханского муниципального округа

В Оханске проводили в последний путь своего земляка, павшего в районе специальной военной операции. Игорю Ратникову было 57 лет. Он отдал жизнь, выполняя свой воинский долг, сообщили в местной администрации и выразили соболезнования семье, друзьям и близким военнослужащего.

Ратников служил в звании младшего сержанта стрелком-помощником гранатометчика в составе воинской части. Погиб боец в апреле 2025 года.

Церемония прощания прошла в Оханском культурно-досуговом центре.

Ранее сообщалось, что во время российской спецоперации на Украине погиб гвардии ефрейтор Новруз Мамедов из Нытвенского округа. Похороны военнослужащего состоятся 24 июля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.