В Пермском крае проводят в последний путь участника СВО Новруза Мамедова Военнослужащего похоронят в Нытвенском округе Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского округа

Во время российской спецоперации на Украине погиб гвардии ефрейтор Новруз Мамедов. Об этом сообщается на официальной странице администрации Нытвенского округа в соцсетях.

Обстоятельства гибели мужчины не уточняются, также неизвестно, сколько ему было лет и была ли у него семья. Похороны военнослужащего состоятся 24 июля.

В последний путь солдата начнут провожать в 10:00 в Сергинской школе (ул. Перспективы, 1), а гражданская панихида пройдёт в 11:00.

Местные власти принесли соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее в Нытвенском округе простились с другим участником СВО — Александром Тиуновым. Его похоронили 18 июля в Нытве.

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