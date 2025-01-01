«Единая Россия» в Пермском крае приостановила членство в партии экс-главы Кочёвского округа Местное отделение возглавит Любовь Утева Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Александра Юркина

На заседании президиума регионального политсовета «Единой России» Пермского края было принято решение приостановить членство в партии бывшего главы Кочёвского округа, секретаря местного отделения «Единой России» Александра Юркина.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, это связано с возбуждением в отношении него уголовного дела.

Исполнять обязанности секретаря местного отделения «Единой России» в Кочёвском округе до проведения очередной конференции будет директор Центра дополнительного образования, депутат местной думы Любовь Утева.

Напомним, Александра Юркина обвиняют в превышении должностных полномочий. Следком завёл уголовное дело. Сумма причинённого бюджету ущерба может составлять 50 млн руб. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября. Ему также запрещено пользоваться интернетом и связью и общаться со свидетелями.

Временно исполнять обязанности главы территории вместо Александра Юркина будет первый замглавы Олег Кучевасов. Информация опубликована на официальном сайте муниципалитета.

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