Алёна Бронникова Первую на западе Прикамья мусоросортировочную линию ввели в эксплуатацию Мощность объекта составляет 25 тысяч тонн отходов в год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На западе Прикамья появилась первая мусоросортировочная линия. Объект расположен в Верещагино и принимает потоки ТКО из Большесосновского, Верещагинского, Ильинского, Карагайского, Очёрского, Сивинского, Частинского и части Осинского округов.

По информации Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края, мощность линии сортировки позволяет перерабатывать около 25 тыс. т отходов в год.

В данный момент уже начался отбор полезных фракций из общей массы отходов для вторичной переработки, в частности, стекло, пластик, бумага, картон, полиэтилен и некоторые виды металлов; отдельно сортируется органический мусор. После отбора каждый вид отправляется на горизонтальный пресс, откуда спрессованные кипы поступят партнёрам-переработчикам.

На территории региона действуют девять линий сортировки ТКО. Суммарная мощность объектов составляет 370 тыс. т отходов в год.

В прошлом году на дальнейшую переработку было отправлено более 2,3 тыс. т пластика, стекла, макулатуры и металлов. Годом ранее этот показатель составлял 1,8 тыс. т.

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