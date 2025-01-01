Жители Прикамья сдали на сортировку более 2300 тонн полезных отходов Это на 500 тонн больше, чем в 2023 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, в 2024 году жители Прикамья отправили на дальнейшую переработку более 2,3 тыс. тонн пластика, стекла, макулатуры и металлов. В прошлом году этот показатель составлял 1,8 тыс. тонн.

Объекты переработки отходов располагаются в с. Лобаново Пермского округа, в Осинском и Лысьвенском округах, в Кудымкаре, Чайковском, Краснокамске и Березниках. Суммарно они могут сортировать 350 тыс. тонн ТКО ежегодно.

Кроме того, в настоящее время ведутся пусконаладочные работы на мусоросортировочной линии в Верещагино, планируется строительство новых линий в Губахинском и Кунгурском округах.

Напомним, пригодные к переработке фракции, такие как стекло, бумага и картон, пластик, плёнка, алюминиевые банки и другие виды металлов жители складируют в специальные оранжевые контейнеры для раздельного сбора, на каждом из которых есть памятка с перечислением видов отходов. Эти фракции в дальнейшем отправляются на сортировочные линии и переработку.

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