Алёна Бронникова Росприроднадзор не зафиксировал утечек мазута с затонувшего пермского танкера С владельцев требуют более 49 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "Экология - дело каждого!"

Официальный канал руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой заявил об отсутствии утечек нефтепродуктов в Чёрное море с затонувшего в декабре 2024 года танкера «Волгонефть-212», принадлежащего пермской компании «Кама Шиппинг». По словам представителя ведомства, в СМИ появилась ложная информация.

«В связи с появившейся в СМИ некорректной информацией со ссылкой на представителя Росприроднадзора о якобы поступающих в Чёрное море нефтепродуктах с затонувшего танкера «Волгонефт-212» официально заявляем, что утечек содержимого танкеров в настоящее время ведомство не фиксирует», — сообщает telegram-канал «Экология — дело каждого!».

В Росприроднадзоре напомнили, что 23 июля в Арбитражном суде Краснодарского края прошли заседания по искам Черноморо-Азовского морского управления ведомства к владельцам обоих затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Представители надзорного органа отметили, что судна продолжают представлять угрозу окружающей среде, пока находятся в акватории.

Напомним, иски о возмещении ущерба были направлены в суд в начале июня. В общей сумме с компаний требуют 84,9 млрд руб. Из них 49,4 млрд руб. — от ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» (солидарно). Судебное разбирательство отложено на 11 августа.

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