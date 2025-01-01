Прокуратура взяла на контроль падение баскетбольного щита на подростка в Прикамье Инцидент произошёл в ЖК «Медовый» Поделиться Твитнуть

Фото: Прокуратура Пермского края

Прокуратура Пермского района начала проверку из-за падения баскетбольного щита на подростка в д. Кондратово. Об этом сообщает надзорное ведомство региона в соцсетях.

Прокуратура обнаружила видео с падением спортобъекта в результате мониторинга СМИ. По предварительной информации, инцидент произошел на территории ЖК «Медовый». Подростки тренировались, и в этот момент спортивная конструкция обломилась и упала. Пострадавших при обрушении нет.





Прокуратура проверит, как ответственные лица соблюдают закон о содержании и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры. При обнаружении нарушений надзорное ведомство примет меры.





Ранее «Новый компаньон» писал , что в Пермском крае, благодаря вмешательству прокуратуры, будет отремонтировано здание пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта им. адмирала М.П. Лазарева — фасад корпуса имеет повреждения, частично разрушены водосточные элементы, включая воронки и сливные трубы.

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