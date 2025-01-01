После вмешательства прокуратуры в Прикамье отремонтируют здание вуза Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В Пермском крае, благодаря вмешательству прокуратуры, будет отремонтировано здание одного из высших учебных заведений.

Как пишет rifey.ru, Пермская транспортная прокуратура инициировала проверку в пермском филиале Волжского государственного университета водного транспорта им. адмирала М.П. Лазарева.

В ходе инспекции было выявлено, что фасад учебного корпуса имеет повреждения: штукатурка отслаивается в подкарнизной части, наблюдается расслоение кирпичной кладки. Кроме того, частично разрушены водосточные элементы, включая воронки и сливные трубы.

После проверки администрация университета предприняла шаги по устранению нарушений. Были установлены новые водосточные воронки и трубы, составлена дефектная ведомость, а также подготовлена смета на проведение капитального ремонта здания. Документы были направлены для получения необходимой субсидии.

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