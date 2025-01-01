Алёна Бронникова Минимущества выдало разрешение на возведение двух складских комплексов в Перми Строительство запланировано в Индустриальном и Дзержинском районах Поделиться Твитнуть

Фото: Инвестиционный портал Пермского края

В Перми запланировано возведение ещё двух складских комплексов. Согласно реестру выданных краевым минимущества разрешений на строительство, объекты появятся в Индустриальном и Дзержинском районах.

Подшипниковая компания «Уралподшипник-Пермь» 6 мая получила разрешение на строительство складского комплекса в Индустриальном районе по ул. Карпинского, 140е. Объект займёт пять земельных участков общей площадью 2,6 га возле бывшего аэропорта «Бахаревка».

Этот проект получил статус приоритетного инвестиционного в 2023 году. Инвестор планирует возвести автономные производственно-складские помещения универсального использования. Объём вложений оценивается в 715 млн руб. Срок реализации — до 2027 года.

Строительством складского комплекса в Дзержинском районе Перми займётся компания по продаже стройматериалов «ДИАЛ-СтройЛогистика» по ул. Фоминской, 58а. Площадь земельного участка составляет 0,5 га. Разрешение было выдано 16 мая.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Ozon приступил к строительству третьей очереди логистического комплекса под Пермью. С его открытием общая площадь фулфилмент-центра маркетплейса составит почти 80 тыс. кв. м.

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