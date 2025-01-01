Алёна Бронникова Под Пермью приступили к возведению третьей очереди логистического комплекса Ozon С её открытием общая площадь складов маркетплейса составит почти 80 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Култаево Пермского муниципального округа началось строительство третьей очереди логистического комплекса маркетплейса Ozon. Как сообщили в пресс-службе компании, с её открытием общая площадь складов составит почти 80 тыс. кв. м.

В данный момент общая площадь сладов Ozon, действующих на территории региона, превышает 70 тыс. кв. м. В фулфилмент-центре может храниться более 10 млн товаров. Ежедневно сотрудники могут обрабатывать около 200 тыс. заказов.

«Сейчас в Пермском крае уже действует крупный фулфилмент-центр маркетплейса, а также несколько сортировочных центров. С открытием следующей очереди общая площадь склада по полу составит почти 80 тыс. кв. м. Он сможет хранить более 30 млн товаров, а ежедневно обрабатывать более 800 тыс. заказов», — рассказали «Новому компаньону» в компании.

Кроме того, маркетплейс намерен расширять сеть пунктов выдачи в регионе. В данный момент на территории Прикамья действует более 1,4 тыс. ПВЗ, из них более 600 — в Перми, ещё 700 — в населённых пунктах, где проживают менее 50 тыс. человек.

Напомним, первая очередь логистического комплекса Ozon в Култаево открылась в ноябре 2024 года. Её площадь составила 40 тыс. кв. м, сообщалось, что к осени 2025 года она удвоится. Инвестиции в оборудование и информационные технологии превысили 4,2 млрд руб.

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