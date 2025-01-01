При трудоустройстве несовершеннолетних в Пермском крае выявлены нарушения Чаще всего подростки работают без договора Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае зафиксированы случаи несоблюдения трудового законодательства при приёме на работу лиц, не достигших совершеннолетия.

Согласно данным Государственной инспекции труда, с начала 2025 года было рассмотрено два заявления, в которых поднимались вопросы ущемления прав несовершеннолетних работников. Преимущественно жалобы касались невыплаты заработной платы и проблем, возникающих при оформлении на работу.

В рамках проведенных Инспекцией трёх проверок были обнаружены нарушения в отношении 15 несовершеннолетних. Эти нарушения охватывали такие аспекты, как официальное оформление трудовых отношений, соблюдение установленного графика труда и отдыха, а также порядок оплаты труда.

За допущенные нарушения трудового законодательства работодатели были подвергнуты административным взысканиям в форме штрафов на общую сумму 100 тыс. руб.

Как подчеркнула заместитель руководителя инспекции Ирина Зройчикова, наиболее распространенной проблемой является привлечение несовершеннолетних к работе без заключения трудового договора.

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