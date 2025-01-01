Автобусы-«гармошки» в Перми уже перевезли 4 млн пассажиров Они совершили более 53 тысяч рейсов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми пассажиропоток новых автобусов-«гармошек» на маршрутах № 1, 27, 50 и 53 за первую половину 2025 года составил 4 млн человек. Как сообщает городской дептранс в соцсетях, «гармошки» за этот период выполнили свыше 53 тыс. рейсов.

«Гармошки» на маршруте № 50 появились 20 января этого года, перевозчик — МУП «Пермгорэлектротранс». За этот период пассажиропоток увеличился на 78 тыс. человек. Маршруты № 27 (МУП ПГЭТ, пассажиропоток +7200) и № 53 (ООО «Дизель», +64 тыс.) получили автобусы особо большого класса с 1 июня.





Перевозчик ООО «Ярославская транспортная компания-2» запустил «гармошки» на маршруте № 1 с 15 июля, а МУП ПГЭТ для автобусов № 42 и 43 запустило временные маршруты с 3 марта.





В сентябре этого года «гармошки» появятся на маршруте № 14, а в декабре — на № 15. Сообщается, что к концу этого года в Перми будет курсировать 109 автобусов-«гармошек».





Ранее «Новый компаньон» писал , что в Пермь прибыли 28 новых автобусов, в числе которых 15 — особо большого класса и 13 большого класса.

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