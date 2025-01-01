В Пермь прибыли ещё 28 новых автобусов В их числе автобусы особо большого и большого классов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермь прибыли 28 новых автобусов, в числе которых 15 — особо большого класса и 13 большого класса. Об этом сообщает департамент транспорта города.

Как отметили в департаменте, "гармошки" позволяют разместить свыше 150 пассажиров, что на 50% больше, чем в обычном автобусе. В салоне также есть кондиционер, система адресного открытия дверей, USB-зарядки, информационные табло и медиапанели. Кроме этого, количество валидаторов для оплаты проезда увеличено до 11.





Помимо этого, на маршруты №67 и 4 с 15 июля выйдут автобусы большого класса. Также в дептрансе напомнили, что 67-й маршрут будет перенесен на ул. Пушкина и организован до конечной остановки «Улица Куфонина».





Ранее "Новый компаньон" сообщал, что пермский департамент транспорта проинформировал горожан об изменениях, касающихся автобусного маршрута №58.





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