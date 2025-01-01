В Перми изменится расписание автобусного маршрута №58 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский департамент транспорта проинформировал горожан об изменениях, касающихся автобусного маршрута №58.

С 12 июля, учитывая пожелания пассажиров, будет пересмотрено расписание вечерних рейсов в выходные дни. В Гортрансе настоятельно рекомендуют внимательно ознакомиться с новым графиком.

Актуальное расписание, детальная схема маршрута и отслеживание перемещения транспорта в реальном времени — всё это доступно на веб-сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Помимо этого, вся оперативная информация об изменениях публикуется в группе «Пермский транспорт» ВКонтакте, а также в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что с 6 июля в связи с ремонтными работами на ул. Борчанинова в Перми меняется движение автобусов № 2, 15, 20, 72 и 7т — они курсируют по улицам Ленина и Крисанова.

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