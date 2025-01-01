Для транспорта закрывается участок улицы Борчанинова в Перми Поделиться Твитнуть

фото: ЦБДД

В Перми с 13 июля по 1 августа 2025 года на участке ул. Борчанинова от ул. Ленина до ул. Петропавловской ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», уточнив, что на трамваи ограничение не распространяется.

В ведомстве пояснили, что на отрезке дороги проводятся строительные и монтажные работы в рамках капитального ремонта.

Водителей попросили учитывать ограничения при планировании маршрута, проявлять бдительность, следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения при проезде участка.

Ранее сообщалось, что с 6 июля в связи с ремонтными работами на ул. Борчанинова меняется движение автобусов № 2, 15, 20, 72 и 7т — они курсируют по улицам Ленина и Крисанова.

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